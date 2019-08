Ensurt al poble d'Estella a Navarra. Durant les festes populars un bou va entrar per equivocació en una carnisseria del poble. Els fets van passar poc després de l'inici de les fetes, que com passa a Pamplona, també comencen amb un "chupinazo" seguit d'una corrida de bous.Per sort, diverses persones van actuar ràpidament per treure l'animal de la carnisseria sense causar cap dany per a ningú.