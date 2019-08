S'emporta joies per valor d'1,6 milions d'euros i al seu lloc hi deixa pastilles de caldo

Saint

Honoré

li

Paris : une fausse princesse soupçonnée d'avoir dérobé pour 1,6 million d'euros de bijoux, remplacés par des chocolats https://t.co/jdmYRINOCp pic.twitter.com/N7qSgZ7vz4 — LCI (@LCI) August 2, 2019

Paris ha viscut un dels robatoris més estranys que s'han vist mai. Segons informa la mateixa policia francesa en un comunicat, una dona va robar joies per valor d'1,6 milions d'euros substituint-les per pastilles de caldo.La dona va anar a una prestigiosa joieria situada al carrer dede la capital francesa on es va fer passar per princesa dels Emirats Àrabs. Una vegada dintre, va demanar que li ensenyessin diverses joies i després de triar va demanar queguardessin en un cofre de seguretat per recollir-les l'endemà.La dona va aprofitar un moment de distracció de la treballadora per substituir les joies per pastilles de caldo. L'endemà com que no van rebre cap transferència com havien acordat i que ningú tampoc anés a recollir les joies, els treballadors les van comprovar i va ser aleshores quan van descobrir el mòbil del robatori. Ara, la policia francesa ha obert una investigació per robatori amb intimidació.