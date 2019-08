VÍDEO Multen l'home que va llençar una nevera daltabaix d'una muntanya i l'obliguen a recollir-la

#ÚLTIMAHORA| Así ha recogido el joven implicado el frigorífico que había lanzado por un monte en #Almeria.



👉Nuestros compañeros del Seprona de #GuardiaCivil le han acompañado.



Buen trabajo compañeros👍🏻 pic.twitter.com/tPuNvK9WJT — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

#ÚLTIMAHORA | Despiden y multan con 45.000 euros al joven que lanzó una nevera por un monte de #Almeria



Los compañeros del Seprona ha identificado a este hombre que se grabó lanzando un frigorífico en un monte.👏👏 pic.twitter.com/zdubu2ZxBx — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

L'home que es va gravar llençant daltabaix una nevera a Almeria ha tornat al lloc dels fets... per recollir-la. La Guàrdia Civil, que va identificar-lo gràcies al vídeo que ell i el seu acompanyant van gravar mentre cometien la infracció, ha acompanyat el protagonista de l'acció a buscar l'electrodomèstic i a tornar-lo a pujar. Els agents l'han gravat en vídeo i ho han difós.El que per ells era "una broma" sobre el reciclatge, ha acabat en sanció. De fet, l'home que va llençar la nevera s'enfronta a una multa de fins a 45.000 euros. Segons el sindicat AUGC, el protagonista del vídeo també ha estat acomiadat de l'empresa de gestió de residus d'Olula del Río on treballava. Aquest és el vídeo que es va fer viral i que el cos policial ha fet servir per trobar els culpables.