Dues joves acaben a l'hospital per culpa d'un repte viral

Dues adolescents xineses van haver de ser hospitalitzades aquest dimecres després de realitzar el repte viral conegut com a 1.000-Squat Challenge. Una absurda i perillosa prova que consisteix a fer 1.000 esquats –"sentadillas"- sense parar.Segons expliquen els mitjans internacionals , poc després d'acabar el repte les noies van començar a trobar-se malament i els costava moure les cames. Els seus familiars, preocupats, les van acompanyar a l'hospital on els van diagnosticar rabdomiòlisis, una afectació greu causada per una lesió del múscul esquelètic que pot arribar a provocar insuficiència renal.És per això que les joves van haver de passar-se la nit a l'UCI sota control mèdic. Afortunadament, les adolescents ja han rebut l'alta i han pogut tornar a casa seva. Això sí, hauran de rebre tractament durant dies.