VÍDEO Què vol dir «Sco pa tu manaa», la nova expressió que s'ha fet viral?

SCO PA TU MANAA?



Money Heist/ LA CASA DE PAPEL pic.twitter.com/AcAqaWz1QX — The Official Akorede™️💼 (@theakorede) July 28, 2019

Sco pa tu manaa pic.twitter.com/aAZLn7FKHw — 羊舌达 (@katys_rhythm) July 29, 2019

sco pa tu manaa pic.twitter.com/19N2D90kI3 — 𝐥𝐲 🕊 (@lydiamlsb) July 25, 2019

Si tens Twitter o Instagram segurament hauràs llegit la frase "Sco pa tu manaa", una expressió que des de fa uns dies s'ha fet viral a les xarxes i que, sovint, acompanya una fotografia o una idea. En són alguns exemples aquests tuits d'usuaris:Però què vol dir "Sco pa tu manaa"? Literalment, no té traducció, però aquesta expressió ve de la cançó Davvi Neba, de l'artista Kawoula Biov, que sona així:I el que vol dir és "què en penses de...?". Per aquest motiu és normal que vegis la frase acompanyant per exemple fotos, frases polèmiques o algun mem.