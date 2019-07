lo vi diez veces hasta que capté que está grabado desde una terraza man que engañosos pueden ser los ángulos pic.twitter.com/MgmwsDLJPM — piper (@lgbtfancy) July 27, 2019

Ets capaç de veure on van els cotxes i les motos que apareixen al vídeo? Es tracta d'una de les tantes il·lusions òptiques que aquests darrers dies fa parar boja la gent: al vídeo s'hi veuen cotxes i motos que, aparentment, desapareixen en el que seria el límit d'un pont. A simple vista, sembla una carretera envoltada per un pont, sota el qual hi circula aigua. Però el que deixa perplexa la gent és: com pot ser que els cotxes i motos es dirigeixin cap al pont i desapareguin? No haurien de caure daltabaix? Què està passant?Com diu el mateix autor del tuit que s'ha viralitzat, es tracta d'una il·lusió òptica: en realitat no és un riu, és el sostre d'una terrassa, i els cotxes i motos senzillament continuen per la carretera.