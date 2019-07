Una de cada cinc empreses descarta candidats després de veure què publiquen a les xarxes socials

Un enquesta feta pel portal de cerca de feina InfoJobs , entre febrer i març d'enguany entre 755 empreses, ha revelat que una de cada cinc companyies descarta els seus candidats per l'activitat i continguts que comparteixen a les xarxes socials. Tenint en compte que, inicialment, els haguessin contractat.La meitat de les firmes espanyoles admet que les consulta abans d'incorporar-los a la plantilla. Es tracta d'una pràctica que és menys habitual a les grans companyies -50 o més treballadors-, on només ho fa un 42%. Facebook és la xarxa social més consultada: un 84% revisa els perfils dels seus candidats, seguit, amb un 79%, de Linkedin. El podi el tanca Instagram amb un 49%.El 55% de les empreses que han decidit no contractar els diversos perfils ho fan al·ludint motius d'incoherència o mentides entre l'entrevista i la informació trobada a les xarxes socials. També se sol justificar la decisió per les fotografies que hi ha a Internet i les faltes d'ortografia greus a les publicacions. Aquest últim cas representa el 43% dels casos.