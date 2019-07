VÍDEO L'impressionant truc de màgia d'un grafiter per escapolir-se d'un vigilant

The Greatest Escape Artist pic.twitter.com/cBpNjbzu56 — Zach King (@FinalCutKing) July 23, 2019

El grafiter nord-americà Zach King ha penjat un vídeo a les xarxes socials d'allò més inversemblant. En aquest, l'artista mostra la seva fugida de les mans d'un vigilant gràcies al graffiti que ell mateix ha fet: el dibuix d'una escala que de cop i volta es converteix en una escala real. Són només 30 segons de vídeo que deixen sorprès a tothom. En el missatge que ha penjat a Instagram , acompanyant el vídeo, assegura que així ha escapat els últims anys.King, amb un esprai, acaba de perfilar una escala, en la qual hi puja per rematar amb el color vermell un cor. De sobte, un vigilant li crida l'atenció i utilitza aquesta mateixa escala per fugir. Un escenari que es converteix en un miratge quan arriba.