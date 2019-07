Un programa de cuina de Netflix «reconeix» Catalunya

El programa de cuina de Netflix The big family cooking showdown ha viscut una situació curiosa amb la presentació d'un plat, desvinculant el seu origen d'Espanya i sí situant-lo a Catalunya. Ha estat a l'episodi 11 de la segona temporada i que l'usuari @carloscano_mur ha compartit a través de Twitter És a l'inici del realiy de gastronomia, els concursants destapen la cassola on hi ha el suquet de peix. Un dels dos presentadors, el xef britànic Tommy Banks, pregunta: "Sabeu d'on és?". I la resposta d'una d'elles és: "Espanya", mentre un dels seus companys bromeja: "No és de Cornualla".La presentadora, Angellica Bell, respon: "Heu estat a prop. De fet, és un suquet de peix català".