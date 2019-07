Quines repercussions poden tenir els tints per al cabell?

Els tints per al cabell tenen diversos components amb potencial tòxic. Tal com recull Europa Press en una entrevista amb el doctor David Palacios, coordinador nacional del Grup de Treball de Dermatologia de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (Semergen), alguns preparats poden causar irritació o reaccions al·lèrgiques.



Un dels principals elements és la parafenilendiamina (PPD). Es tracta del component que més s'associa a les reaccions al·lèrgiques i irritació. Cal destacar que es troba en major quantitat en els tints més foscos. També s's'usa en processament tèxtil, cosmètics o litografia.



D'altra banda, també hi ha mercuri amoniacal, un ingredient que serveix per decolorar i realçar el color. Aquest component també pot relacionar-se amb les reaccions al·lèrgiques. Precisament és el responsable de la mala olor i pot resultat irritant per les vies respiratòries i és mol agressiu la pell.



La majoria d'aquests components debiliten i deterioren l'estructura, a més de provocar picors o irritacions cutànies. Per això, l'expert recomana que per prevenir les reaccions al·lèrgiques és important fer una prova abans de tenyir-se, posant una gota del tint en la part interior del braç. Recomana esperar-se les primeres 48 hores per veure la reacció.



Hi ha estudis que han avaluat la possible relació existent entre els tractaments capil·lars i la presència de càncer, sobretot dermatològics. Els resultats, però, són controvertits perquè alguns suggeriexen relació mentre que altres la descarten.



Pel que fa a les dones embarassades, l'expert recomana que han de ser cursos i no tenyir-se durant les 12 primeres setmanes d'embaràs per tal que no afecti el desenvolupament fetal. A més, durant l'embaràs, la textura del cabell canvia i pot ser que reaccioni de manera diferent davant la coloració.



Alternatives?



Una alternativa als tints químics són els tints naturals, que provenen de plantes, fustes, flors, algues o terres. Sí que és cert que és més difícil obtenir els tons desitjats, però les reaccions al·lèrgiques són menys probables i no danyen tant el cabell.