Milions de dòlars estan en joc en el primer Mundial del Fortnite

Des d'aquest divendres se celebra a Nova York el primer Mundial de Fortnite, el conegut joc d'Epic Games. Una competició que acabarà repartint 30 milions de dòlars. Les classificatòries van ser el passat 13 d'abril fins al 16 de juny, i es va repartir un milió per setmana. Durant aquests tres dies a Nova York s'entregaran 6 milions de dòlars i els participants classificats rebran 50.000 dòlars cadascun.



El programa del torneig té tres nivells: el Creative World CUP i el Battle Royale, en dues modalitats (duos i solo). El Battle Royale és una competició amb 100 jugadors fins que només en queda un. Hi ha dues línies: el format Solo (tots contra tots) i el format de duets, on hi ha 50 equips. En aquests dos formats els guanyadors s'emportaran 3 milions d'euros.



El contingut de la competició es pot seguir en directe des dels canals oficials de Fortnite a YouTube i Twitch.