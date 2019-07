Existeixen desenes de proves visuals. Una de les més populars, però, és la coneguda com a Test de Farnsworth, un mètode que s'utilitza per examinar la capacitat de distingir els colors. Hem recreat una part d'aquest test en un playbuzz perquè us pugueu posar a prova. Cal dir que els resultats són aproximats i que poden veure's influenciats pel tipus de dispositiu que utilitzeu.