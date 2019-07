El mem que només entendràs si portes bé les matemàtiques

A maths meme that is actually funny rather than stupid:

Solve carefully!

230 - 220 x 0.5 =



You probably won’t believe it but the answer is 5!#maths — KJ Cheetham ❄️ #FBPE 🔶 (@kj_cheetham) 13 de juliol de 2019

Hi ha dues coses que sempre arrasen a les xarxes socials: els memes i les endevinalles. Doncs bé, un noi ha fet un tuit viral que conté les dues coses. El mem deia el següent: "Un mem matemàtic que és divertit i no estúpid. Resoldre'l amb precaució! 230 - 220 x 0,5 =Segurament no us ho creureu, però la resposta és 5!"El tuit es va fer viral i mentre hi havia moltíssima gent que deia que el resultat és 120, altres matemàtics li donaven raó a Cheetham dient que el resultat és 5!Efectivament, el resultat és 120, però Cheetham i els matemàtics tampoc estan mentint. "5!" és una forma matemàtica per expressar 5x4x3x2x1, és a dir 120. Afegir un signe d'exclamació és la forma de representar les funcions factorials, que significa que s'han de multiplicar tots els números enters positius que hi ha entre el número que acompanya l'exclamació (en aquest cas el 5) i l'1.