Els informatius de Telecinco entrevisten famosos per l'arribada a la Lluna i la xarxa esclata en crítiques

Sólo Telecinco puede convertir un hito histórico como la llegada al hombre a la luna en un reportaje en el que se entrevista a Raphael e Isabel Pantoja...#nivelsuperior — Hugo Villar (@hugo_lion) July 19, 2019

Ver a la Pantoja comentar la llegada a la luna, en las noticias de Telecinco es lo más surrealista del mundo. — Hugo Cobo Mas (@HugoCoboMas) July 19, 2019

Pensé que era una broma! Pero en un informativo nacional y supuestamente serio acabo de ver a Isabel Pantoja hablando sobre el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. ACOJONANTE!! — Yago de Vega (@YagodeVega) July 19, 2019

¿Qué hace La Pantoja en el telediario opinando sobre el viaje a la Luna? @informativost5 @mediasetcom @telecincoes Pregunto #SVFinal — Quintín Manzano (@QuintinManzano) July 19, 2019

Informativos Telecinco. Pieza sobre la llegada a la #Luna del Apolo 11 en 1969. Primer testimonio: Isabel Pantoja contando lo que pensó ese día. Segundo: Pedro Duque, astronauta profesional y ministro en funciones. Pues eso. — Pilar Almenar (@Pilar_Almenar) July 19, 2019

El 20 de juliol és un dia senyalat en vermell al calendari des de fa 50 anys. Avui se celebra que fa mig segle que l'home va trepitjar la Lluna. Durant aquests dies s'estan fent especials, reportatges i tota una sèrie de material gràfic i de rellevància per recordar aquesta efemèride. Ara bé, Telecinco ha sorprès als seus espectadors amb el reportatge que es va emetre en els informatius presentats per Pedro Piqueras i més tard, per David Cantero. La cadena va optar per parlar amb el ministre i astronauta Pedro Duque sobre l'arribada a la Lluna però també va demanar com ho havien viscut la folklòrica Isabel Pantoja i el cantant Raphael.Com era d'esperar, la xarxa no va tardar a reaccionar i això el que en pensen alguns usuaris de Twitter: