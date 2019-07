VÍDEO Troben una medusa tan gran com una persona adulta

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV — Lizzie Daly (@LizzieRDaly) 14 de juliol de 2019

La troballa d'una medusa tan gran com una persona adulta té els biòlegs sorpresos. I no només els científics, ja que la imatge ha fet la volta al món i deixa tothom bocabadat. LEs tracta d'una medusa gegant, que arriba a fer la mida d'una persona, i que s'ha trobat a Falmouth, a prop de Cornualla. Lizzie Daly, biòloga i presentadora de televisió, va ser l'autora d'aquesta troballa quan bussejava amb la campanya Wild Ocean Week, una iniciativa que busca recaptar fons per a la conservació dels animals marins.