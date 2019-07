La decisió de Netflix sobre «La Casa de Papel» a Catalunya que indigna la xarxa

Aquest divendres arriba la tercera temporada de La Casa de Papel. Per tal de promocionar-la, Netflix ha decidit preestrenar els dos primers capítols en diverses sales de cinema de l'estat espanyol. Així doncs, dijous, algunes persones podran veure els nous episodis en pantalla gran i en exclusiva.Fins aquí cap queixa. El que ha fet enfadar els usuaris és que Netflix s'hagi "oblidat" de Catalunya. I és que cap de les sales de cinema on es preestrenaran els capítols es troba en aquest territori."Què algú m'expliqui per què no es fa a Barcelona" o "I Catalunya què?" són alguns dels comentaris que els usuaris han escrit a l'Instagram de la plataforma.De moment Netflix no ha fet cap comunicat oficial, tot i que alguns dels seus representants han donat explicacions en diversos mitjans de comunicació. Un d'ells, per exemple, ha explicat a El Periódico que no tenen "prou pressupost" per incloure Barcelona en la campanya promocional de la sèrie.Segons explica el responsable de Netflix, van negociar amb algunes empreses, però els diners que els demanaven per projectar els capítols en sales catalanes "era desorbitat".