La nova funció de Google Maps per evitar que et prenguin el pèl

Google ha introduït una nova funció a una de les seves aplicacions estrella, Google Maps, amb l'objectiu de garantir que ningú et prengui el pèl quan fent un trajecte. Es tracta de Stay Safer, que indica si a l'hora de fer un recorregut ens allunyem més de 500 metres de la ruta més ràpida prevista.



Es tracta d'una funció que ens pot ser molt pràctica si solem fer ús de serveis de transport amb tarifació per minuts, com ho pot ser el taxi. En cas que ens allunyem de la ruta, s'enviarà una notificació per saber si se'ns està cobrant més diners de manera voluntària.



També permet fer sincronia amb altres dispositius. Això vol dir que, si per exemple, el nostre fill disposa d'un telèfon amb la ruta configurada, en cas que s'allunyi els pares podrien rebre un avís. Això permetria garantir que la ruta és la correcta i que no ha patit cap incident en el trajecte, per exemple, a l'escola.



Ara per ara, però, Google té el sistema de seguiment i ubicació en període de proves, però podria arribar als nostres terminals l'any que ve.