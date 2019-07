FOTOS La simetria de les esglésies, com mai abans l'havies vist

El fotògraf Peter Li Bring és un geni a l'hora de retratar la perfecta simetria i panoràmica de l'arquitectura, concretament, de les esglésies i el seu interior. El que fa Li és col·locar l'espectador al centre de la nau i fer una fotografia de punta a punta de l'església o catedral, de manera que ofereix una panoràmica del sostre com mai abans l'havies vist. Sense les fotografies, aconseguir aquesta visió general no seria possible. Es poden veure totes les obres recollides al seu portal web