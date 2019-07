El perillós repte viral «Momo» farà el salt a la gran pantalla

Momo va remoure la xarxa fa uns mesos i es va convertir en un dels reptes virals més perillosos , sobretot perquè tenia incidència en les ments més tendres, les dels preadolescents. Ara, el personatge amb cara de terror més esgarrifós que s'ha vist darrerament a Internet cobrarà vida a la gran pantalla, protagonitzant una pel·lícula de terror.El personatge de Momo va néixer com a part d'una exposició de l'artista Keisuke Aiso, amb una estàtua anomenada Mother Bird, i que s'inspira en Ubume, una criatura del folklore japonès que segresta nens. Ràpidament, la xarxa va fer que Momo es fes famosa, però quan la seva figura es va relacionar amb la mort d'una nena de 12 anys va ser quan es van encendre totes les alarmes.El fet és que Momo es va convertir en un instrument vinculat a reptes virals, amb l'amenaça que si no es feien cauria una maledicció sobre les persones, i això va tenir una especial incidència en nens i preadolescents. Fins i tot Kim Kardashian va publicar un missatge a Instagram demanant a Youtube que retirés els vídeos on es demanaven els reptes virals, i d'aquí que el seu creador va assegurar que el personatge havia mort i que els nens ja no corrien perill.Ara, però, els creadors de cintes de terror com La Maledicció o The Ring han avançat la producció de la nova pel·lícula vinculada amb el personatge que ha inquietat mig planeta.Un repte viral amb la intenció de convertir-se en una cadena, i per aquest motiu la policia nacional va publicar el el seu dia un tuit on recomanava no seguir el joc després d'assegurar-se que no és cap virus.