El detall d'un jugador del Barça amb un nen que pinta els seus cromos perquè no pot comprar-ne

A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar! pic.twitter.com/HnHqlwLLjx — .~•*Carolina*•~. (@nina_rubylips) 8 de juliol de 2019

L'Ignacio és un nen petit de Xile i, per fi, ha aconseguit conèixer al seu ídol: el jugador del Barça i internacional xilè Arturo Viral. El moment màgic es va produir pocs dies després que la mare del petit compartís en el seu compte de Twitter els dibuixos que el nen havia fet del jugador per a poder emplenar el seu àlbum de cromos de la Copa d'Amèrica 2019, ja que ella no tenia els diners necessaris per comprar-ne.Arturo Viral s'ha trobat amb el petit en el programa Muy buenos días després que dimecres passat expressés a través del seu compte de Twitter el seu desig de conèixer l'Ignacio, qui va aconseguir que el jugador, que el va animar a "perseguir els seus somnis", li signés la samarreta de la selecció xilena.La mare del nen, Carolina Vinya, ha agraït a través del seu compte de Twitter l'"afecte" que tant ella com el seu fill han rebut i ha explicat que el petit encara "segueix en xoc". El Sindicat de Futbolistes Professionals de Xile, a més, després de fer-se eco de la història d'Ignacio, li han regalat en col·laboració amb el grup editorial Panini l'àlbum de cromos complet i li han permès fer-se una foto amb la Copa Amèrica.