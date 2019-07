Del Bosque: «Si Rodri i Asensio fossin catalans, què hauria passat?»

Vicente del Bosque, que ha defensat el diàleg entre Catalunya i Espanya i s'ha mostrat respectuós amb el dret a decidir, ha carregat durament contra els futbolistes Rodrigo Hernández i Marco Asensio per declinar la convocatòria per l'Eurocopa sub-21 amb Espanya. L'entrenador de la selecció espanyola que va aixecar la Copa del Món el 2010 s'ha preguntat, precisament, què hauria passat si el nou jugador del Manchester City i l'eterna perla jove del Reial Madrid haguessin sigut catalans.



Del Bosque posa en dubte que la reacció mediàtica fos la mateixa -presumiblement, molt més dura si haguessin nascut a Catalunya-. "M'ha semblat llegit. No sé si entenen la culpa ells o els clubs, però no m'ha agradat", ha afegit en una entrevista a Radio Marca.



En aquesta mateixa línia, l'exseleccionador ha volgut lloar la professionalitat de jugadors catalans com Xavi i Gerard Piqué, tots dos criticats en més d'una ocasió per bona part de l'afició de La Roja. "Podem presumir d'ells independentment d'on van néixer. Van tenir un comportament fantàstic", conclou.



📻 Estas han sido las palabras de Vicente del Bosque en @RadioMARCA: "Me sentó muy mal que Asensio y Rodri no fueran a la Sub-21, ¿si hubieran sido catalanes qué se habría dicho?"



¿Qué te parecen? pic.twitter.com/DfD4WQf3sp — MARCA (@marca) July 11, 2019