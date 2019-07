VÍDEO Entre dos i 20 anys de presó per llepar un gelat d'un supermercat

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 de juny de 2019

Hi ha malifetes i malifetes, i després hi ha casos com els d'aquesta jove menor d'edat, que el passat 29 de juny es va fer viral gràcies a un vídeo on hi apareixia ella llepant un gelat de terrina d'un supermercat i tornant-lo a deixar al congelador. Els fets van tenir lloc a Lukin (Texas, Estats Units), i evidentment va ser identificada gràcies al mateix vídeo que havia enregistrat la persona que l'acompanyava i les càmeres de vigilància. La menor es troba sota la custòdia del Departament Juvenil de Justícia de l'estat.El que podia ser una broma innocent en aquell moment, s'ha convertit en un malson. Segons el Codi Penal de Texas, la jove s'enfronta a una pena de presó que va des dels dos als 20 anys, a més d'una multa de fins a 10.000 dòlars per haver manipulat un producte de consum. La companyia Blue Bell -la del gelat- ha anunciat que ha retirat totes les terrines del supermercat afectat.