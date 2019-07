Quant s'emportarà Hisenda del premi rècord de 6,7 milions que ha donat «Boom»?

Aquest dilluns al vespre els concursants Erundino Alonso, Manuel Zapata, Valentín Ferrero i Alberto Sanfrutos, més coneguts com Los Lobos, del programa Boom d'Antena 3 han fet història. Després de 505 programes, Los Lobos han guanyat un premi de 6.689.700 euros que hi havia en joc després d'encertar, a la primera, la ronda de 15 preguntes finals ja habitual del programa."Quin és el golf del mar Bàltic situat entre Suècia i Finlàndia?". Aquesta era l'última de les 15 preguntes que havien de respondre Los Lobos per endur-se el pot de 4.130.000 euros. I sí, ho van fer correctament: el grup veterà va respondre correctament -el "Golf de Bòtnia", ho va dir Alonso- i va fer història en el món de la televisió, com també va anunciar el mateix presentador del programa, Juanra Bonet, encara en estat de shock després de veure com desactivaven la darrera bomba.Als 4,1 milions d'euros del pot se li han de sumar els diners acumulats al llarg dels més de mig miler de programes (més de dos anys en pantalla cada dilluns al vespre), que és el que fa ascendir la xifra final del premi als 6.689.700 euros. Aquest rècord es complementa al 28% de share, una audiència altíssima.Gran victòria de Los Lobos, sí, però els concursants no rebran els 6,7 milions d'euros en la seva totalitat. Pràcticament la meitat anirà a Hisenda, ja que tan bon punt els rebin, Antena 3 aplicarà una retenció del 19%, percentatge fixat per l'Agència Tributària per als premis en metàl·lic. A aquesta xifra se li ha d'afegir el pagament d'entre el 45% i el 52% en impostos (s'ho quedarà Hisenda). Erundino s'embutxacarà uns 950.000 euros, Manu uns 815.000 euros, Valentín uns 870.000 euros i Alberto, 620.000 euros ja que va ser el darrer a l'hora d'incorporar-se, segons apunten diversos mitjans.