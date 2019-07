Tres estudiants i 15 professors, la curiosa orla d'una universitat espanyola

I've just posted on my Blog about: Tres estudiantes y 15 profesores: la curiosa orla de la Universidad de Málaga https://t.co/Kp7g0WOkmJ Check it out. pic.twitter.com/dhlTMCOfw7 — Lady K (@Lady_K007) 9 de juliol de 2019

Rafael, Agustín i Verónica. Aquest és el nom dels únics tres alumnes que han aconseguit superar el grau en Enginyeria en Computació de la Universitat de Màlaga el curs 2018/2019. Tenint en compte això no és d'estranyar que la imatge de la seva graduació, on només hi apareixen ells tres i els seus 15 professors, s'hagi fet viral en poques hores.Segons expliquen des de la universitat, aquesta enginyeria és una de les més difícils, i això fa que més de la meitat dels estudiants deixin la carrera després del primer any. Rafael Hormigo, un dels tres alumnes que ha aconseguit aprovar el grau, reconeix a El País que treure-se'l és molt complicat. De fet, recorda que tot i tenir la millor nota d'accés entre els seus companys, no va passar de l'1 en el seu primer examen a la carrera. "Cal tenir forces per seguir", explica.