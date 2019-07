VÍDEO El primer tràiler de «Mulan» que corrobora un dels rumors sobre la pel·lícula

El trailer de la Mulan esta super pasado pero dónde esta Mushu??? pic.twitter.com/agqTypY8wb — Julio García🇵🇦 (@JulioGarcia_Pty) 7 de juliol de 2019

Nosotros después de ver el teaser de Mulan sin Mushupic.twitter.com/3bkwuYeHLg — Spoiler Time (@ItsSpoilerTime) 7 de juliol de 2019

Estamos todos de acuerdo en que el mejor personaje de Mulan es mushu y lo sacaron de la película.

Les pregunto, quién va a decir semejante línea? pic.twitter.com/zUtW7lU3hA — Cordero Manco (@manquiss) 7 de juliol de 2019

Disney ha publicat aquest diumenge el primer tràiler de la pel·lícula Mulan d'acció real i protagonitzada per Liu Yifei, que adapta el clàssic i que arribarà als cinemes al març del 2020. Aquest avançament però, ha més enllà de fer un tast de la ficció, també confirma un rumor que ja feia temps que circulava: què passarà amb el drac vermell que acompanya la protagonista en les seves aventures, Mushu?Encara que la pel·lícula pot patir modificacions, ara mateix no hi ha ni rastre d'ell al tràiler. El nom del guardià ha estat tendència a Twitter i ha entristit alguns dels fans de Mulan.