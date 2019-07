🍾 Pau, perdona’ns...Ahir vam estar enfeinats amb un bon amic teu i et felicitem avui. Per molts anys @paugasol!



🎂 ¡Muchas felicidades Pau Gasol! Perdónanos, pero ayer estuvimos muy pendientes de un buen amigo tuyo, @threekola 😉



🔵🔴 #ForçaBarça!

El Barça de bàsquet ha felicitat Pau Gasol amb un dia de retard. El club ha justificat la tardança perquè aquest dissabte estaven "enfeinats" amb el fitxatge de Nikola Mirotic. Tal com expliquen en el tuit és un "bon amic" del jugador català ja han coincidit diverses vegades. La darrera va ser als Milwaukee Bucks i anteriorment als Chicago Bulls.D'aquesta manera Mirotic deixa la NBA i fitxa pel Barça Lassa fins al 2022. Ha passat per les files d'equips com Chicago Bulls, New Orleans Pelicans i Milwaukee Bucks.