El bon temps no sempre és sinònim de bona salut. Moltes persones es refreden a l'estiu, sobretot pels canvis brucs de temperatura i l'ús dels aires condicionats. Per això, els remeis casolans contra els refredats continuen sent vigent en aquesta època de l'any.Els símptomes dels refredats són l'augment de la temperatura corporal, goteig i congestió nasal, esternuts, irritació ocular, mal de gola i de cap, i tos. Acostuma a durar una setmana. L'ús dels fàrmacs és irrellevant. Només intenten millorar els símptomes i els refredats s'acaben curant sols.Hi ha, però, alguns remeis casolans que ajuden a accelerar-ne la seva curació: