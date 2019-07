VÍDEOS Rosalía entra per la porta gran a la llista de cançons en català més escoltades

L'estrella del moment, Rosalía, és a punt d'entrar al rànquing de les cançons més escoltades en català amb el llançament de Milionària. L'últim single de la cantant de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) arribarà en les properes hores als dos milions de visualitzacions quan no fa ni un dia que es va publicar a les principals plataformes de streaming.D'aquesta manera, Milionària entrarà al selecte grup de cançons en català més escoltades a YouTube. Grans èxits com Sense tu, de Teràpia de Shock, amb 4 milions de visualitzacions; Pa amb oli i sal, de Blaumut, amb 5,5 milions o Vull estar amb tu, dels Catarres, també superant la barrera del 5 milions, són algunes de les cançons que ocupen aquest rànquing.El ritme de visualitzacions de l'última cançó de l'artista catalana (quasi 2 milions en menys de 24 hores) fa pensar entrarà en aquest rànquing per la porta gran, ja que moltes de les cançons tenen xifres molt altes però després de molt de temps publicades.