VÍDEO El canvi radical del jove del «pim, pam, toma lacasitos»

Fa 10 anys es va convertir en el protagonista d'un dels primers virals de la història. El programa Callejeros filmava un control d'alcoholèmia i Ares G., completament begut, va deixar frases que ja formen part de la cultura popular com el "pim, pam, toma lacasitos" o el "viva España, viva el rey, viva el orden y la ley". Ara, una dècada més tard, Ares ha reaparegut en un anunci de Michelin per advertir dels perills que suposa conduir si has consumit drogues o alcohol.En aquell Callejeros, el jove va evidenciar que era un perill al volant. Va donar positiu en un control d'alcoholèmia que es va haver de repetir diverses vegades perquè era incapaç de bufar sense aturar-se, tal com li ordenava l'agent de la Guàrdia Civil. Ara, la companyia Michelin ha recuperat Ares, que assegura que no es reconeix en el famós vídeo i que ja no és aquell "descerebrat". "Si pogués tornar enrere no ho faria", admet.