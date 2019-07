Aquestes són les fruites fresques més consumides a l'Estat el 2018

Les taronges van ser la fruita fresca més consumida pels ciutadans de l'Estat el 2018, amb una ingesta mitjana de 17,04 quilograms per persona, quantitat que es va reduir entorn d'un 2,1% respecte al 2017, segons l'Informe del Consumo Alimentario en España 2018 i tal com publica el Diari la Veu La següent fruita fresca més consumida pels espanyols van ser els plàtans, amb una ingesta aproximada d'11,75 quilograms. El consum d'aquesta fruita s'ha augmentat un 0,4% respecte al 2017.Altres fruites fresques que incrementen el seu consum són el meló, les llimes o els raïms. Precisament el meló d'Alger es va incrementar en 7,82 quilograms i el meló, en 7,62, de manera que compten amb un important consum per capita.El preu mitjà de fruita fresca a tancament de l'any 2018 es va situar en 1,54 euros el quilo, la qual cosa significa que augmenta en un 5,8% respecte al 2017. El canal de compra que més va incrementar el preu de compra va ser el comerç en línia (13,4%), que és, a més, el canal que es desmarca amb el preu mitjà més alt del mercat, situat en 1,66 euros el quilo. Les botigues de descompte representen el canal amb el preu mitjà més accessible de la categoria, amb 1,37 euros el quilo.El major consum per capita de fruita fresca el 2018 el van realitzar les persones jubilades, amb una ingesta de 174,21 quilos per persona i any; això és, un 93% superior a la mitjana, que se situa en els 90,49 quilos per persona i any.El grup de joves independents, les parelles adultes sense fills i els adults independents també estan per damunt de la mitjana de consum. Per contra, les parelles amb fills xicotets són les que menor consum per capita de fruita fresca van fer, amb una ingesta menor a la mitjana i una proporció del 49%.El consum per capita més alt per classe socioeconòmica es va concentrar en la classe alta i mitjana alta, amb una ingesta que va aconseguir els 105,52 quilos per persona i any, una xifra que supera la mitjana en 15,03 quilos de més consumits per persona.