VÍDEO Una noi agafa al vol una nena de dos anys que havia caigut d'un segon pis

#VÍDEO | Este joven de 17 años rescata a una niña de dos que se había caído desde la ventana de un segundo piso en Estambul https://t.co/NlxFnD3hXh pic.twitter.com/i9L0rbSICl — Desconecta (@dsconecta) June 28, 2019

Un jove algerià de 17 anys va salvar una nena de dos anys que havia caigut des d'un segon pis mentre la seva mare era a la cuina. Els fets van passar a finals de juny i van ser enregistrats per una càmera de vigilància a la ciutat d'Istanbul.En les imatges es pot veure com Faouzi Zabaat s'atura al mig del carrer després de veure que una nena està en perill. Al cap d'uns segos, el jove s'acosta ràpidament a la vorera i obre els braços per enganxar la nena al vol i evitar que impactes contra el terra.La gent del carrer s'adonen de l'incident i corren a comprovar l'estat de la nena, que continua als braços de Zabaat. El noi ha estat recompensat per la família amb 200 lires turques, uns 30 euros, i ha afirmat en declaracions a mitjans locals que ha fet "el que havia de fer".