VÍDEO La millor manera per aprofitar l'onada de calor

A vegades per fer un ou només cal imaginació... i calor, molta calor. Aprofitant aquesta onada de calor tan accentuada arreu del territori, un veí de Setcases ha decidit fregir un ou en ple Pirineu del Ripollès. A uns 1.200 metres d'alçada, Aleix Busquets ha enviat aquest vídeo on es veu l'ou fregit en una superfície de pedra del poble. Aquest dijous s'han registrat temperatures que han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya . Oliana (Alt Urgell) i Lleida, a la zona de l'estació automàtica de la Femosa, han marcat el màxim de temperatura d'aquest dijous a Catalunya amb 42 graus. Les previsions meteorològiques indiquen que el fenomen persistirà com a mínim fins diumenge.