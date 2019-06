Arriba la segona entrega del qüestionari deper comprovar com vas de català. Et cauen els pantalons o se't cauen? Et piten les orelles, et xiulen o et brunzeixen? Són expressions que fas servir i potser hauries de revisar-les, perquè no totes són correctes... Et proposem aquestes deu preguntes. Tria la que creguis que és correcta, i molta sort!Pots tornar a posar-te a prova amb el primer qüestionari aquí