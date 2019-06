Wait, wait. Why is that fishing trawler towing an empty wooden boat at high seas??? pic.twitter.com/psy2z6z9Wp — Frontex (@Frontex) June 22, 2019

L'agència europea de control de fronteres i costes, Frontex, ha fet públic un vídeo a les seves xarxes socials on es pot veure com operen les màfies al Mediterrani per portar migrants a Europa. Un dron de l'agència ha captat el moment quan un vaixell pesquer porta una pastera buida i quan es troba a prop de l'illa italiana de Lampedusa, s'omple d'una vuitantena de persones que viatjaven en el pesquer i es desenganxa per arribar a la costa.Segons Frontex aquest mètode es coneix amb el nom de "vaixell mare" perquè és el vaixell gran que transporta els migrants fins a deixar-los en una pastera. Frontex va alertar dels fets les autoritats d'Itàlia i de Malta que van interceptar el pesquer i van detenir-ne els tripulants. La pastera la van trobar en aigües italianes.