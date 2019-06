Rosalía torna a ser protagonista a la xarxa però aquesta vegada per la nova manicura que s'ha fet. Les ungles extravagants acompanyen a la cantant des del seu primer senzill Malamente, ara però ha revolucionat la xarxa amb la nova proposta.Rosalía ha penjat una foto a Twitter on es veuen les noves ungles amb enormes cors de pedreria de colors. Els fans de la cantant no han tardat a comentar les ungles de Rosalía i l'han comparat amb Thanos, el dolent de "Los Vengadores.