L'actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, es queda sense paraules després d'un truc de màgia del mago Pop. L'il·lusionista català li fa un joc de cartes amb fotografies de jugadors que Guardiola ha entrenat en algun moment de la seva carrera i el que aconsegueix deixa mut l'entrenador català.El mag Pop fa un parell de trucs de cartes més per impressionar Guardiola i quan acaba, el de Santpedor riu i "espectacular, no hi ha paraules"