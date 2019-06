Aquesta és l'escena eliminada de «Joc de Trons» que explicava part de la història de Cersei Lannister

Lena Headey és Cersei Lannister a Joc de Trons. Foto: HBO

El final de l'exitosa sèrie Jocs de Trons no va ser l'esperat per a molts fans. Ara bé, durant el desenllaç de l'última temporada hi ha una pregunta que encara no ha obtingut resposta. Aquells que no hàgiu vist la sèrie, ara és el moment de parar de llegir perquè farem algun espòiler.La pregunta és "Cersei Lannister estava embarassada o era només una estratègia?". Us ho responem, bé, ho va fer la protagonista durant el Munich Comic Com. L'actriu Lena Headey va afirmar que hi va haver una escena que la va deixar realment tocada i que realment es va gravar. Es tracta de l'escena en la qual la reina perd el nadó i que es demostrava que no era una mentida. Tot això passava en una seqüència de la setena temporada, en la qual Cersei patia un avortament involuntari.Aquesta escena no es va arribar a emetre però d'haver-ho fet hauria canviat bastant la perspectiva que el públic tenia de Cersei. L'actriu, durant l'esdeveniment va dir que tot i que no es va arribar a emetre "era un gran moment per Cersei. Em va encantar rodar-ho perquè vaig pensar en com hauria servit. Ella hauria estat molt diferent" va afegir sobre les autèntiques motivacions del seu personatge, que no són altres que la supervivència dels seus fills. L'escena en qüestió correspon, com hem dit, a la setena temporada i passa quan Cersei confessa a Jaime que està embarassada, però decideix trair la seva paraula i no ajudar a combatre als white walkers.Això provoca l'abandó de Jaume i, en última escala, la brutal massacre de Desembarcament del Rei. Els fans van arribar a preguntar-se si realment Cersei estava embarassada o era només una altra de les seves tàctiques de manipulació. No obstant això, si l'escena de l'avortament s'hagués emès, hauria confirmat gran part del caràcter del personatge, donant fins i tot més emotivitat a la mort del personatge en braços del seu estimat Jaime, un moment amb el qual l'actriu ha confessat no estar del tot orgullosa.