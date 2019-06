Consells per tenir el telèfon mòbil net

La pantalla dels telèfons mòbils recull 30 vegades més bacteris que la tapa d'un vàter, segons un estudi la Universitat de Barcelona (UB), ​​fet que el converteix en un dels objectes quotidians que més brutícia s'acumula.



No obstant això, aquests bacteris solen ser els mateixos que hi pot haver a la cara dels usuaris, de manera que no suposen, en principi, un risc. Tot i això, no cal estalviar esforços en millorar en la higiene d'aquests terminals. Per exemple, a l'hora de netejar la pantalla, el més eficaç és utilitzar draps de microfibra o una camussa similar a les que s'utilitzen per netejar les ulleres. Primer s'utilitzaria el drap per treure la pols i, a continuació, la camussa. Per obtenir un resultat millor es pot mullar la camussa amb una mica d'aigua o amb una solució que barregi un 80 per cent d'aigua i un 20 per cent d'alcohol. Tot i que des de la plataforma Certideal assenyalen que no s'hauria d'utilitzar mai un netejavidres.



Pel que fa a mantenir els botons i connectors lliures de brutícia, el millor és fer servir un bastonet de cotó lleugerament humit. D'aquesta manera, es pot accedir millor a les ranures i netejar-se completament. En el cas de no tenir un bastonet a mà, es pot usar un escuradents prèviament desinfectat.



Quan s'està a la platja un dels majors riscos és que la càmera es ratlli amb la sorra, per la qual cosa és important mantenir l'smartphone protegit. Però si així i tota la lent s'omple de sorra, el primer que s'ha de fer és netejar amb un pinzell o un raspall de dents la sorra del terminal. Cal evitar bufar la sorra, ja que això pot incrustar encara més. Després d'això s'ha de netejar la càmera amb un drap totalment sec.



La sorra també pot ratllar la pantalla i una solució a això és posar una mica de pasta de dents en un drap humit i fregar sobre la ratllada. També es pot usar una barreja de dues parts de talc amb una d'aigua per crear una pasta que es faria servir de manera semblant a la pasta de dents. Tanmateix, això només funciona si les rascades són lleus.



Si el telèfon es mulla de manera accidental, a la piscina o la platja, cal treure-li l'aigua al més aviat possible. No es pot engegar i cal assecar-lo. Després d'eliminar l'aigua, es pot introduir el mòbil en un recipient amb arròs, sorra per a gats o civada perquè absorbeixi la humitat. Aquest procés triga fins a dos dies i no sempre aconsegueix salvar el telèfon, ja que depèn de quant s'hagi mullat. Per portar a terme tot aquest procés, cal que el mòbil estigui apagat i sense la bateria.