Alerta spòiler. Si no has vist la primera i segona temporada de La casa de papel , millor que no continuïs llegint. En cas contrari, no paris perquè el ja mític Professor és qui presenta els personatges de la tercera temporada de la sèrie.La plataforma d'streaming Netflix ha estat l'encarregada de difondre a través de les xarxes els vídeos de presentació dels protagonistes dels nous capítols de la saga, que s'estrena oficialment el 19 de juliol.Aquesta nova temporada porta per títol "La nova banda del Professor", i els seguidors de la sèrie ja poden saber qui segueix i qui se'n va.