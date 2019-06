Una illa noruega acorda eliminar el temps

Els veïns de l'illa de Sommar, al nord de Noruega, volen eliminar el temps. Són poc més de 300 i viuen al nord del Cercle Polar Àrtic. Passen bona part dels dies en una foscor total o en plena llum, i consideren que és una molèstia que la seva vida estigui regulada pels rellotges. Com explica El País , els habitants d'aquesta illa van convocar una assemblea a finals de maig i van prendre una decisió: eliminar els horaris. En concret, van acordar abolir la rigidesa en la mesura del temps.Kjell Ove Hveding és l'impulsor d'aquesta sorprenent (i potser inèdita) idea d'eliminar el temps. "El nostre objectiu es proporcionar la màxima flexibilitat, 24 hores al dia i set dies a la setmana", explica en declaracions a la CNN. "Si vols tallar la gespa a les quatre de la matinada, fes-ho", afegeix. I és que a l'illa de Sommar és habitual que durant les assolellades matinades d'estiu, la gent jugui a futbol o se'n vagi a nedar. Unes activitats que, en altres punts del món, estan reservades a altres hores del dia.Malgrat que l'acord és general, alguns dels veïns són escèptics sobre si la idea tindrà èxit. Una testimoni que recull el mitjà local NRK admet que serà un "desafiament". És Malin Nordheim, recepcionista d'hotel, i reconeix que el fet d'eliminar els horaris pot ser un repte a l'hora de gestionar les entrades i sortides dels clients, així com l'hora d'obertura i tancament del bar i el restaurant de l'establiment.Els impulsors de la idea asseguren que han rebut suport d'altres llocs del nord de Noruega. Ara toca fer el salt legislatiu i pretenen presentar la iniciativa al Parlament noruec. "Per a nosaltres, tenir aquest acord per escrit no suposa res més que formalitzar una cosa que hem practicat generació rere generació", ressalta Kjell Ove Hveding.