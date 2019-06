Els tres nous canvis (molt esperats) de WhatsApp

WhatsApp ha anunciat novetats per aquests pròxims mesos. Segons informa el portal WaBetaInfo, referent del sector, l'aplicació de missatgeria instantània vol facilitar la navegació als usuaris i també millorar la seguretat, és per aquest motiu que incorporarà aquestes tres modificacions.



Confirmar l'enviament de fotografies



Per tal d'evitar errors a l'hora de compartir fotografies, d'aquí poc l'app t'"obligarà" a confirmar el seu enviament. Així doncs, abans de compartir una imatge a un contacte o a un grup, WhatsApp et mostrarà la persona o persones que has seleccionat i et demanarà si realment vols realitzar l'enviament o cancel·lar-lo.



Fotos de perfil



L'app vol millorar la seguretat i privacitat és per això que a partir d'ara no es podrà copiar, guardar ni exportar cap fotografia de perfil dels usuaris.



Canviar el número de telèfon



Fins ara, si volies canviar el número de telèfon vinculat al teu compte de WhatsApp, havies d'eliminar l'app, tornar-te-la a baixar i introduir el nou número. Doncs bé, d'aquí poc podràs modificar el número de telèfon sense sortir de l'app. Un canvi molt sol·licitat pels usuaris.