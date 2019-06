VÍDEO Les imatges inèdites de la sessió fotogràfica de Rosalía per a Vogue

.@telediario_tve ha mostrado en primicia imágenes de la sesión fotográfica de Rosalía (@rosaliavt) para Vogue. Mientras la cámara de Peter Lindbergh dispara, suena en la voz de Rosalía 'La hija de Juan Simón'. https://t.co/jIFStWFDRv pic.twitter.com/KgMuFUQEBK — RTVE (@rtve) 17 de juny de 2019

Amb poc més d'un any la cantautora catalana Rosalía ha aconseguit guanyar-se l'admiració de mig món. Després de fer-se amb dos Grammys Llatins, omplir tots els escenaris en la seva gira americana i brillar al Primavera Sound, l'autora de Malamente ha assolit una nova fita: el pròxim mes de juliol serà portada de Vogue Espanya.El prestigiós fotògraf de moda Peter Lindbergh ha estat l'encarregat de retratar-la. Es tracta, tal com ha explicat Sony Music en un comunicat, del primer cop que una cantant espanyola apareix en la portada de la revista des del seu llançament el 1988.RTVE ha difós les primeres imatges en primícia de la sessió fotogràfica, on Rosalía abandona les seves característiques ungles i adopta un perfil molt més discret al qual ens té habituats.