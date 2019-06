La polèmica portada de «Charlie Hebdo» sobre el futbol femení de la que tothom parla

La revista satírica francesa Charlie Hebdo va tornar a aixecar polseguera. Aquesta vegada la publicació dedica la portada al Mundial de futbol femení, que va començar aquesta setmana passada: una versió del quadre "L'origen del món", de Gustave Courbet, però amb la diferència que no hi ha pèl, que és un dibuix, i que enlloc del clítoris s'hi veu una pilota de futbol. La portada va acompanyada d'un "Ens ho menjarem un mes".Aquesta il·lustració va acompanyada d'un editorial que tampoc queda al marge de les crítiques: amb ironia, el text fa una comparació del futbol femení amb el masculí i es pregunta si les dones "han de participar en aquest embrutiment perquè siguin preses seriosament i es considerin iguals al futbol masculí"."El que grinyola de la portada és que per denunciar un esport suposadament degradant s'estigui caient en una representació clarament degradant", denuncien algunes articulistes . Diversos usuaris i usuàries critiquen que sigui una portada masclista i que denigri les dones.