Un hotel de les Maldives ofereix dues setmanes gratis a canvi de cuidar tortugues

Un hotel de luxe de les Maldives ofereix 15 dies d'estada a cost zero a tots aquells que vulguin desplaçar-s'hi per a cuidar tortugues. Es tracta del Coco Palm Dhuni Kolhu , i el ressort oferta una plaça de becari al centre de rescat de tortugues En què consisteix la feina? Netejar els aquaris, alimentar les tortugues i ajudar els veterinaris del centre. Seria a l'agost i l'únic requisit és dominar l'anglès (a banda de ser major d'edat, és clar). L'empresa paga el bitllet d'anada a l'illa i proporcionarà a les persones un allotjament gratuït en una de les seves cases privades. Per a aplicar a aquesta oferta, s'ha d'enviar un vídeo d'uns tres minuts de presentació i una carta de motivació de 500 paraules. El termini venç l'1 de juliol i està obert a tothom, sigui quin sigui l'origen.