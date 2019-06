El australiano James Harrison es conocido como "el hombre con el brazo de oro": el plasma de su sangre ayudó a salvar a millones de bebés durante décadas. A sus 81 años y en el límite permitido para donar, hizo su última contribución #AFP pic.twitter.com/XEXMjq6FBi — Agence France-Presse (@AFPespanol) May 16, 2018

James Harrison va començar a donar sang el 1967, quan tenia 29 anys, i no ha parat fins ara. Als 81 anys, l'australià s'ha retirat de les donacions després de convertir-se en l'home que més sang ha donat de la història, de fet, té un rècord Guiness per això: en total, 1.173 donacions i més de dos milions de vides salvades gràcies a elles.És conegut com "l'home del braç d'or" perquè la seva sang té un anticòs que s'utilitza per prevenir problemes en nadons. A la seva edat, doncs, ha fet la darrera contribució.