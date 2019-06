VÍDEO El tràiler de la inesperada seqüela de «El resplendor»

Here's Johnny!. La famosa pel·lícula El resplendor , dirigida per Stanley Kubrick i protagonitzada per Jack Nicholson, tindrà seqüela. El nou film es dirà Doctor Sleep -Doctor Son- i Ewan McGregor serà el personatge protagonista, encarnant el fill del famós maníac Jack Torrance -que era Nicholson-.Adaptada de les novel·les terrorífiques de Stephen King i adaptades a un panorama d'actualitat, McGregor abordarà en el seu personatge els traumes que van ocórrer en els fets de la primera pel·lícula, estrenada el 1980.Mike Flanagan serà el director que dirigirà la seqüela, després de l'èxit de la sèrie estrenada per Netflix, també de terror, The Haunting of Hill Hause. Flanagan és conegut per dirigir moltes produccions basades en l'horror i les temàtiques cinematogràfiques de por.