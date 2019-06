VIDEO: Samsung artificial intelligence lab fabricates video from single image of the Mona Lisa



(Credit: Egor Zakharov) pic.twitter.com/7VFkYVIlKX — The Spectator Index (@spectatorindex) June 13, 2019

Si has vist Harry Potter segurament aquesta novetat de Samsung no t'enxamparà desprevingut, però el resultat no deixa de ser espectacular. El laboratori d'intel·ligència artificial de Samsung és capaç de fabricar vídeos amb una sola imatge.Com es pot apreciar, només amb el quadre de la Gioconda, de Leonardo da Vinci, aquest sistema informàtic sofisticat genera tres rostres en moviment de la mateixa Mona Lisa.