Això és el que diu de tu el color dels teus mocs segons la ciència

La funció del moc és protegir l'aparell respiratori de les agressions externes, ja siguin organismes vius com virus o bacteris, partícules inerts com els compostos del fum del tabac o de la contaminació ambiental, o al·lèrgens com pòl·lens o altres substàncies. Actua com una teranyina que atrapa partícules, virus i bacteris, i els cilis de les cèl·lules epitelials mitjançant els seus moviments els arrosseguen cap a l'exterior de l'organisme.El color dels mocs t'ajudarà a saber si són normals o si hauries d'anar al metge. Ho explica Mario Barcena, membre de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Família (SEMG), en aquest article L'especialista del SEMG especifica que, en general, quan augmenta el volum del moc o el canvi de color s'acompanya d'altres símptomes com:Si després de diversos dies amb un refredat de vies altes apareix febre, dolor, i moc verd i pudent. Pot ser una sinusitis de les que requereixin tractament antibiòtic.Si apareixen flegmes amb sang alhora que tos, febre, mal estar general, dolor en un costat o dificultat respiratòria. Podria tractar-se d'una pneumònia.Si en un fumador apareixen flegmes amb sang, encara que no hi hagi febre o altres símptomes. És aconsellable descartar la possibilitat d'un càncer de pulmó.En tots aquests casos és aconsellable que vagis al metge.