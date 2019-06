Els protagonistes de l'examen d'anglès de la selectivitat que segur que et resultaran familiars

Les emoticones han estat les protagonistes de l'examen de Llengua estrangera en anglès de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) celebrades aquest dijous, en el marc de la segona jornada dels exàmens als quals es presenten un global de 34.500 estudiants catalans.En la prova d'anglès, a la qual s'han enfrontat el gruix d'estudiants dins de l'examen de Llengua estrangera (98,3%), hi figura un text adaptat de Clive Thompson que parla d'aquestes animacions com el naixement d'un nou tipus de llenguatge relacionat amb les emocions. Es pot recuperar aquí Els estudiants s'han examinat d'Història i de Llengua estrangera, últimes matèries comunes de les proves d'aquest any, que s'han desenvolupat amb normalitat.Després de l'Anglès, amb 28.894 estudiants, el francès ha estat la segona llengua més demandada (333 alumnes), seguida de l'alemany (116) i l'italià (36), segons dades de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat.La prova d'Història ha inclòs preguntes sobre la dictadura de Primo de Rivera, la visita d'Heinrich Himmler a Barcelona, ​​l'atur durant la II República, el franquisme a Catalunya i el preàmbul de l'Estatut del 1979.