La factura d'un bar del País Basc s'ha fet viral en les últimes hores a les xarxes socials. El motiu? Cobrar un extra a un client per "tocar els collons". De quant? De 10 euros. La cambrera de la taberna Eguzki de Viscaia explica que va incloure aquest plus -amb el permís del seu responsable, segons ha assegurat al programa Espejo Público- perquè el client "és un bromista, que sempre està fent bromes".Segons detalla la mateixa cambrera, el client es va prendre amb humor el plus i, fins i tot, el va pagar "encantat". La xarxa s'ha omplert de bromes i comentaris amb to humorístic sobre el fort caràcter del poble basc.